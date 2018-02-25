Other Agency

Зрители Overwatch League за сутки спустили 150 тысяч долларов на виртуальные аплодисменты

Зрители Overwatch League за сутки спустили 150 тысяч долларов на виртуальные аплодисменты
Eurosport

21 мин. назад

Самый активный болельщик раскошелился на 1,5 тысячи.

Второй этап Overwatch League сходу собрал 150 тысяч долларов за счет продаж на Twitch виртуальных битов – смайликов в поддержку команд.

Один бит стоил всего 0,014 доллара, но болельщики за сутки накупили 11 млн битов. Наибольшую поддержку получила команда Dallas Fuel (2,123 битов).

Самый яростный болельщик накупил 122,250 тысячи битов. В зависимости от набора битов он спустил от 1,540 тысячи долларов до 1,711.

Все средства идут на поддержку сотрудничества Twitch и Blizzard – компании-разработчика Overwatch.

  • Overwatch League продлится до июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане

01:30
Популярные видео
Все медали 15-го дня Олимпиады-2018
1 130 просмотров4 ч
У Малкина гол и 2 ассиста, у «Каролины» – 6 шайб в сетке и депрессия
 559 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться