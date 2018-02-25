Зрители Overwatch League за сутки спустили 150 тысяч долларов на виртуальные аплодисменты

Второй этап Overwatch League сходу собрал 150 тысяч долларов за счет продаж на Twitch виртуальных битов – смайликов в поддержку команд.

Один бит стоил всего 0,014 доллара, но болельщики за сутки накупили 11 млн битов. Наибольшую поддержку получила команда Dallas Fuel (2,123 битов).

Самый яростный болельщик накупил 122,250 тысячи битов. В зависимости от набора битов он спустил от 1,540 тысячи долларов до 1,711.

Все средства идут на поддержку сотрудничества Twitch и Blizzard – компании-разработчика Overwatch.

Overwatch League продлится до июля.

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