«Барселона» создаст киберспортивное подразделение, в которое войдет команда по PES

Лидер чемпионата Испании «Барселона» создаст киберспортивную команду для участия в совместном проекте защитника каталонцев Жерара Пике eFootball.Pro и компании KONAMI, разработчика футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018

Каталонский клуб стал первым участником лиги, пишет efootball.pro.

Пике анонсировал киберспортивный проект в марте 2017 года. Позже eFootball.Pro заключила соглашение с компанией Sportradar, которая займется продажей прав на трансляции соревнований.

Философия «Барселоны» совпадает с духом таких соревнований; уверен, что создаваемая команда станет отличным соперником для других», – заявил Пике.

Первым турниром, в котором выступит команда «Барсы», станет PES2018. Он пройдет через несколько недель.

По данным NewZoo, в феврале 2018-гого общая выручка компаний, работающих в сфере киберспорта, вырастет до 905,6 млн долларов, что на 38,2% больше, чем в прошлом году.

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