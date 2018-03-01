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Немецкие киберфутболисты скатали договорняк и пропустят чемпионат мира

Немецкие киберфутболисты скатали договорняк и пропустят чемпионат мира
Eurosport

57 мин. назад

Парень забил в свои ворота и вышел из игры.

Матч отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 между киберфутболистами команды Fokus Clan Лукасом Sakul Фондерхэйдом и Маттиасом Stylo Хитчем был признан договорным.

Гарантировавший поездку в финальную часть ЧМ Sakul, выступающий в одной команде со Stylo, забил мяч в свои ворота и вышел из матча. Теперь болельщики призывают дисквалифицировать обоих игроков, пишет Kicker.

Руководитель Fokus Clan написал в твиттере, что честная игра важнее командой дружбы, поэтому Sakul не будет участвовать в апрельском чемпионате мира, несмотря на то, что организаторы еще не вынесли никакого решения.

  • Stylo заявил после инцидента, что удивился сливу со стороны Sakul.
  • В декабре прошлого года «Герта» стала первым немецким клубом, который открыл киберфутбольную академию.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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