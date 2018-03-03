Фаны CS:GO заняли очередь на турнир в 3 часа ночи в 20-градусный мороз. Кастер угостил их бургерами

Комментатор Counter-Strike: Global Offensive Мэтью Триветт (Sadokist) угостил зрителей IEM XII World Championship двумя сотнями чизбургеров.

«Только что принес 200 чизбургеров для фанов, которые уже в три часа ночи в двадцатиградусный мороз стояли в очереди на IEM. Это группа удивительных людей. CS не был бы таким особенным без их преданности! Они были такими хорошими и замечательными! Спасибо!» – написал Триветт в твиттере.

IEM XII World Championship проходит с 27 февраля по 4 марта в Катовице (Польша). Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

3 марта пройдут полуфинальные матчи турнира – Astralis сыграет с FaZe Clan, а Fnatic встретится с Team Liquid. Игры начнутся в 18:00 мск.

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