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Фаны CS:GO заняли очередь на турнир в 3 часа ночи в 20-градусный мороз. Кастер угостил их бургерами

Фаны CS:GO заняли очередь на турнир в 3 часа ночи в 20-градусный мороз. Кастер угостил их бургерами
Eurosport

1 час назад

Бедняги получили неожиданный комплимент.

Комментатор Counter-Strike: Global Offensive Мэтью Триветт (Sadokist) угостил зрителей IEM XII World Championship двумя сотнями чизбургеров.

«Только что принес 200 чизбургеров для фанов, которые уже в три часа ночи в двадцатиградусный мороз стояли в очереди на IEM. Это группа удивительных людей. CS не был бы таким особенным без их преданности! Они были такими хорошими и замечательными! Спасибо!» – написал Триветт в твиттере.

  • IEM XII World Championship проходит с 27 февраля по 4 марта в Катовице (Польша). Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.
  • 3 марта пройдут полуфинальные матчи турнира – Astralis сыграет с FaZe Clan, а Fnatic встретится с Team Liquid. Игры начнутся в 18:00 мск.

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