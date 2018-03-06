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Президент немецкого футбольного союза: «Киберспорт – это не спорт. Он ведет к деградации»

Президент немецкого футбольного союза: «Киберспорт – это не спорт. Он ведет к деградации»
Eurosport

1 час назад

Футбольного босса воротит от мастеров мышки и клавиатуры.

Президент немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндел назвал идею включить киберспорт в список олимпийских дисциплин абсурдной.

«Спорт должен нести социальную функцию, в которой существует прямой контакт с игроками. В футболе это происходит на поле, и людям не нужен компьютер. Для меня киберспорт не имеет ничего общего со спортом и ведет к деградации», – процитировал Гриндела 4players.de.

Президент киберспортивной ассоциации Германии Ханс Янёв не согласился с Рейнхардом. «Сегодня спорт постоянно сталкивается с цифровыми технологиями, поэтому всему миру нужно принять эту тенденцию. Мы должны найти компромисс», – написал киберспортсмен в фейсбук.

  • В ноябре представители МОК заявили, что не будут рассматривать игры с присутствием жестокости и насилия в качестве потенциальных дисциплин.
  • В 2017 году «Герта» стала первым клубом Германии, который открыл киберфутбольную академию.

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