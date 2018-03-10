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Участник «Антихайпа» Джигли записал трек про Virtus.pro

Участник «Антихайпа» записал трек про Virtus.pro
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Новая культурная парадигма пришла и в киберспорт.

Рэп-исполнитель Джигли, входящий в объединение «Антихайп», записал трек, посвященный проекту Virtus.pro.

Сборная России, состоящая из четырех игроков Virtus.pro (RAMZES666, RodjER, Solo и 9Pasha) и игрока ILTW из Team Effect, хотела поехать на турнир World Electronic Sports Games 2017 по Dota2 под названием «Антихайп». По информации генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина, одноименное творческое объединение пригрозило судебными разбирательствами из-за нарушения авторских прав. В итоге объединенная сборная России поменяла название на «Тим Раша».

  • Virtus.pro - российская киберспортивная организация, объединяющая команды по нескольким направлениям.
  • Основные виды киберспорта, в которых участвуют команды Virtus.pro: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends.

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