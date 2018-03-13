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Китайская корпорация Alibaba одобряет включение киберспорта в программу Олимпиийских игр

Китайская корпорация Alibaba одобряет включение киберспорта в программу Олимпиийских игр
Eurosport

1 час назад

Теперь для родителей ты не рубишься часами в FIFA, а тренируешься перед Олимпиадой.

Китайская корпорация Alibaba намерена продвигать включение киберспорта в качестве олимпийской дисциплины.

Главное условие – игры не должны содержать элементов насилия.

В первую очередь, корпорация будет поддерживать игры, которые соответствуют идеалам олимпийского движения, например, спортивные и гоночные симуляторы, передает слова исполнительного директора AliSports Чжан Дажона Bloomberg.

Разработчики игр должны будут свободно делиться интеллектуальной собственностью, а дисциплины должны иметь большую базу поклонников.

«Из-за быстроменяющегося характера онлайн-игр было бы разумнее рассмотреть включение дисциплин и корректировку правил на ежегодной основе, а не каждые четыре года», – сказал Дажон.

  • Alibaba – официальны спонсор Олимпийских игр, контракт с МОК рассчитан до 2028 года.

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