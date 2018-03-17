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В чешском университете будут преподавать средневековую историю по компьютерной игре Kingdom Come

В чешском университете будут преподавать средневековую историю по компьютерной игре Kingdom Come
Eurosport

1 час назад

Апгрейд в чешской системе образования.

В Масариковом университете в Чехии будут преподавать историю средних веков при помощи игры Kingdom Come.

Об этом сообщил в твиттере геймдиректор игры Даниэль Вавра: «Чешский университет собирается использовать нашу игру в курсе обучения средневековой истории. Они очень взволнованы нашей игрой и реализмом. Кажется, никто не сказал им, что об этом думают все самопровозглашенные эксперты из Tumblr, которым нужна пара минут и гугл, чтобы исследовать какой-нибудь аспект чешской истории».

  • Kingdom Come – компьютерная ролевая игра от первого лица c открытым средневековым миром.
  • Масариков университет образован в 1919 году. Он находится в городе Брно и является одним из самых известных учебных заведений Чехии.

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Фото: Twinfinite

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