Криштиану Роналду появится на обложке FIFA 19. Он в форме «Реала»

Лидер «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду второй год подряд станет лицом игр FIFA от EA.

Эскиз обложки FIFA 19 появился 7 июня. Презентация намечена на 9 июня.

Футболист позирует в форме «Реала», хотя в медиа все активнее циркулируют слухи об уходе Криштиану из Мадрида.

Роналду впервые появился на обложке FIFA 18. До этого Криштиану несколько раз становился лицом обложки прямого конкурента EA: PES 2008, PES 2012 и PES 2013. Этим он хорошенько пополнил свой банковский счет.

29 мая в FIFA 18 вышел бесплатная патч, посвященный чемпионату мира в России.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме