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Криштиану Роналду появится на обложке FIFA 19. Он в форме «Реала»

Роналду появится на обложке FIFA 19. Он в форме «Реала»
Eurosport

10 ч. назад

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Лидер «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду второй год подряд станет лицом игр FIFA от EA.

Эскиз обложки FIFA 19 появился 7 июня. Презентация намечена на 9 июня.

Футболист позирует в форме «Реала», хотя в медиа все активнее циркулируют слухи об уходе Криштиану из Мадрида.

  • Роналду впервые появился на обложке FIFA 18. До этого Криштиану несколько раз становился лицом обложки прямого конкурента EA: PES 2008, PES 2012 и PES 2013. Этим он хорошенько пополнил свой банковский счет.
  • 29 мая в FIFA 18 вышел бесплатная патч, посвященный чемпионату мира в России.

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