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Вышел трейлер FIFA 19. В нем – Криштиану Роналду, Неймар и Лига чемпионов

Вышел трейлер FIFA 19. В нем – Роналду, Неймар и Лига чемпионов
Eurosport

4 ч. назад

Еще 3 месяца – и ты зарубишься в эту игрушку.

Компания Electronic Arts представила официальный трейлер симулятора FIFA 19 на выставке E3 2018. Игра появится в продаже 28 сентября 2018 года.

Лицом FIFA 19 станет форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В новой версии симулятора появятся Лига чемпионов и Лига Европы – турниры, правами на которые с 2008 года обладала компания Konami.

  • Первая версия симулятора FIFA вышла в 1993 году.
  • В его новой версии не будет российской Премьер-лиги.

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