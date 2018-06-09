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Вышел трейлер FIFA 19. В нем – Криштиану Роналду, Неймар и Лига чемпионов
Еще 3 месяца – и ты зарубишься в эту игрушку.
Компания Electronic Arts представила официальный трейлер симулятора FIFA 19 на выставке E3 2018. Игра появится в продаже 28 сентября 2018 года.
Лицом FIFA 19 станет форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В новой версии симулятора появятся Лига чемпионов и Лига Европы – турниры, правами на которые с 2008 года обладала компания Konami.
- Первая версия симулятора FIFA вышла в 1993 году.
- В его новой версии не будет российской Премьер-лиги.
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