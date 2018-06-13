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Трейлер PES 2019, в котором Коутиньо, Де Брёйне и Салах бомбят голами. РФПЛ тоже в наличии

Трейлер PES 2019, в котором Коутиньо, Де Брёйне и Салах бомбят голами. РФПЛ тоже в наличии
Eurosport

54 мин. назад

Мощнейший конкурент для новенькой FIFA.

Компания Konami представила первый трейлер нового футбольного симулятора – Pro Evolution Soccer 2019.

Из ролика можно заметить, что японские создатели игры внесли туда много новых фишек – например, виртуальный Роберто Фирмино теперь тоже бьет по воротам, не глядя на мяч.

Трейлер подтвердил, что Konami купила лицензию на РФПЛ, которая вошла в основной пакет лиг вместе с чемпионатами Бельгии, Дании, Франции, Голландии, Португалии, Шотландии, Швейцарии, Аргентины и Бразилии.

  • Из новой версии симулятора исчезнут Лига чемпионов и Лига Европы.
  • Выход игры запланирован на 30 августа 2018 года.

Вышел трейлер FIFA 19. В нем – Криштиану Роналду, Неймар и Лига чемпионов

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