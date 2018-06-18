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Всемирная организация здравоохранения внесла пристрастие к видеоиграм в список психических болезней

Всемирная организация здравоохранения внесла пристрастие к видеоиграм в список психических болезней
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Подумай, сколько ты сидишь за компом.

Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в 11-е издание Международной классификации болезней.

Документ с перечнем 55 тысяч болезней, травм и расстройств опубликован на сайте ВОЗ. По словам экспертов, игровое расстройство затрагивает небольшую часть людей, которые имеют привычку залипать в Доту или Counter-Strike.

Тем не менее, врачи рекомендует абсолютно всем игрокам следить за тем, сколько времени они уделяют кибердосугу.

  • 11-ю версию Международной классификации болезней представят на утверждение в мае 2019 года.
  • В случае одобрения, она вступит в силу с 1 января 2022 года.

Киберспорт убивает человечество. Хватит сидеть перед компом

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