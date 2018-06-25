«Почему Гитлер не убил всех русских?» Чемпион мира по Dota 2 жестко оскорбил партнеров по игре

Игрок команды Team Liquid по Dota 2 болгарин Иван Бориславов MinD_ContRoL Иванов попал в неприятный скандал.

Во время рейтинговой игры в доту он сильно психанул на своих партнеров по команде, написав в чат: «Отличная игра. Почему Гитлер не убил всех русских? Мир был бы намного лучше».

В Steam игрок зарегистрирован под ником Tomato. Пользователи reddit нашли ID встречи. На скриншоте видно, что аккаунт принадлежит Ивану Бориславову.

Ниже – хайлайты матча, в котором Иван взбесился. В видео матча недоступен командный чат, можно увидеть лишь то, что игроки писали в чат игры, поэтому приведенных в твите выше сообщений нет на видео.

Чуть позже игрок извинился за свое поведение: «Сегодня я совершил нечто очень глупое. Я сказал своим партнерам по команде очень плохие слова, которые неприемлемы, и у меня нет оправданий содеянному. В первую очередь, я не соображал, что я говорю, но когда я увидел пост на реддите, я был ошеломлен, обеспокоен и испытывал стыд.

Этот эпизод повлиял на то, как я веду себя в игре, и с этого момента я обещаю, что вы никогда не увидите подобного от меня снова. Я понимаю, что несу ответственность перед дота-комьюнити, и я признаю, что совершил плохой поступок в этой прекрасной игре (которую я иногда не ценю).

Я сделаю все, чтобы стать лучше как человек во время игры, вместо того, чтобы быть придурком, каким я был сегодня. Я прошу прощения у всех, и в первую очередь у российского комьюнити. Я надеюсь, что вы продолжите публиковать посты о таком поведении. Я буду усердно работать над тем, чтобы измениться и быть позитивным во время игр. Я хочу научиться тому, как вести себя так, чтобы этого заслуживало комьюнити».

Основатель и совладелец Team Liquid Виктор Гузенс сообщил, что организация оштрафует игрока. Иван сам выберет благотворительный фонд, куда переведет средства. Сумма штрафа не сообщается.

Team Liquid получили прямое приглашение на участие в The International 8, но теперь участие офлейнера «жидких» под вопросом – возможно, организаторы турнира накажут проявившего чрезмерную агрессию игрока.

MinD_ContRoL – действующий чемпион The International – главного турнира сезона по Dota 2.

Вместе с Team Liquid он дважды становился чемпионом главного турнира по доте в России EPICENTER.

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Фото: EPICENTER.GG