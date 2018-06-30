«Это важный шаг для искусственного интеллекта». Ботов научили играть в Dota 2, и они сделали людей

Некоммерческая организация OpenAI обучила команду из пяти нейросетей играть в стратегию Dota 2; проводя суммарно 900 лет тренировок в сутки, команда ботов практически вышла на уровень людей-профессионалов.

Как пишет Meduza, компьютерная команда получила название OpenAI Five. Первоначально алгоритмы ничего не знают о стратегиях игры, но, накапливая опыт, программы приобретают новые знания. Во время первых нескольких игр герои, управляемые компьютерами, бесцельно бродили по карте – но уже после нескольких тренировок они освоили базовые принципы Dota 2 (линии атаки, фарминг и битву на миде).

Боты тренируются, играя друг против друга или против прошлых версий себя. За один день каждая из пяти нейросетей симулирует 180 лет игры (то есть, 900 лет на команду в день). В мае и июне команда нейросетей провела несколько матчей против живых игроков и несколько раз победила – в частности, команде, составленной из ботов, уступил коллектив, в чей состав вошел бывший профессиональный игрок в Dota 2, Blitz.

«Боты с искусственным интеллектом обыграли людей в видеоигре Dota 2. Это очень важно потому, что это требовало сотрудничества между программистами и игроками и совместной работы – это важный шаг в продвижении искусственного интеллекта. Это всего лишь один из многих удивительных проектов OpenAI, в которых они работают над тем, чтобы искусственный интеллект приносил пользу людям. Это невероятно важная миссия, и я рад наблюдать за их проектами», – сказал один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

Игры между искусственным интеллектом и людьми проходили при ряде ограничений в пользу компьютеров: все команды состояли из одного и того же набора из пяти героев, а живым игрокам не разрешалось использовать заклинания невидимости и иллюзии плюс надевать некоторые артефакты.

Один из основателей организации OpenAI – канадско-американский инженер, предприниматель и изобретатель Илон Маск.

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