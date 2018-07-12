Other Agency

Убитого фаната НБА посадили за PS4 и включили любимый симулятор. Кажется, он обрадовался

Убитого фаната НБА посадили за PS4 и включили любимый симулятор. Кажется, он обрадовался
Eurosport

48 мин. назад

Оригинальные родственники.

Семья убитого фаната НБА Ренарда Мэттьюса необычным образом устроила юноше поминки.

Как пишет Game Rant, вместо того, чтобы положить парня в гроб, родственники посадили его перед PlayStation 4, вложили в руки геймпад и включили симулятор NBA 2K. Подобное прощание с усопшим понравилось далеко не всем: кто-то посчитал, что семье стоило сделать церемонию более традиционной.

Впрочем, другая часть аудитории признала правоту родственников, отметив, что сам покойный наверняка оценил бы такой шаг.

  • Ренарда застрелили в июне во время прогулки с собакой. Ему было 18 лет.
  • NBA 2K – любимая игрушка парня.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

01:59
Популярные видео
«Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным
 317 просмотров2 ч
«Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе
 560 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться