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Убитого фаната НБА посадили за PS4 и включили любимый симулятор. Кажется, он обрадовался
Оригинальные родственники.
Семья убитого фаната НБА Ренарда Мэттьюса необычным образом устроила юноше поминки.
Как пишет Game Rant, вместо того, чтобы положить парня в гроб, родственники посадили его перед PlayStation 4, вложили в руки геймпад и включили симулятор NBA 2K. Подобное прощание с усопшим понравилось далеко не всем: кто-то посчитал, что семье стоило сделать церемонию более традиционной.
Впрочем, другая часть аудитории признала правоту родственников, отметив, что сам покойный наверняка оценил бы такой шаг.
- Ренарда застрелили в июне во время прогулки с собакой. Ему было 18 лет.
- NBA 2K – любимая игрушка парня.
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