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Томас Бах: «Киберспорта не будет в программе Олимпийских игр, пока там есть насилие и дискриминация»
Геймеры, вам нечего ловить.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что киберспорт не может быть включен в программу Олимпиад, пока не перестанет пропагандировать жестокость.
«Мы не можем включить в программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Я говорю о так называемых стрелялках. С нашей точки зрения, они не соответствуют олимпийским ценностям. Конечно, любой вид единоборств произошел от реальных драк между людьми. Но спорт – это цивилизованное понимание драк.
Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть в Олимпийских играх», – приводит слова Баха AP.
- Помимо киберспорта, в программу ОИ не включены (либо исключены из нее) другие популярные виды спорта: бейсбол, софтбол, конный спорт.
- Следующие Олимпийские игры пройдут летом 2020 года в Токио.
Киберспорт убивает человечество. Хватит сидеть перед компом
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