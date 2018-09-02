Getty Images

Томас Бах: «Киберспорта не будет в программе Олимпийских игр, пока там есть насилие и дискриминация»

Бах: «Киберспорта не будет в программе Олимпийских игр, пока там есть насилие и дискриминация»
Eurosport

02/09/2018 в 09:17Обновлено 02/09/2018 в 09:29

Геймеры, вам нечего ловить.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что киберспорт не может быть включен в программу Олимпиад, пока не перестанет пропагандировать жестокость.

«Мы не можем включить в программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Я говорю о так называемых стрелялках. С нашей точки зрения, они не соответствуют олимпийским ценностям. Конечно, любой вид единоборств произошел от реальных драк между людьми. Но спорт – это цивилизованное понимание драк.

Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть в Олимпийских играх», – приводит слова Баха AP.

  • Помимо киберспорта, в программу ОИ не включены (либо исключены из нее) другие популярные виды спорта: бейсбол, софтбол, конный спорт.
  • Следующие Олимпийские игры пройдут летом 2020 года в Токио.

Киберспорт убивает человечество. Хватит сидеть перед компом

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19

03:11
Популярные видео
Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
3 414 просмотров27/09 в 09:57
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
1 658 просмотров27/09 в 09:41
А еще вам может понравиться