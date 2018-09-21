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Узнай Роналду, Неймара и других суперстаров по нейму из PES 2019

Узнай Роналду, Неймара и других суперстаров по нейму из PES 2019
Дмитрий Панферов

1 час назад

Тест, в котором можно перепутать турецкого клерка и суперзвезду.

Страннейшие названия клубов в PES уже не возбуждают. Люди привыкли, нашли логику в нейминге и не ругаются на японцев за Man Blue, потому что Пеп может и обидеться. Но Konami пошла дальше: теперь они классно обзывают игроков. Даже топов. В новой версии симулятора не пожалели Неймара, Марсело, Мане и других ребяток, которые подожгли прошлый сезон, но не заслужили оригинального имени в игре. Eurosport предлагает тебе рассекретить нейм каждого.

Угадай футболиста по дому детства

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