Узнай Роналду, Неймара и других суперстаров по нейму из PES 2019

Страннейшие названия клубов в PES уже не возбуждают. Люди привыкли, нашли логику в нейминге и не ругаются на японцев за Man Blue, потому что Пеп может и обидеться. Но Konami пошла дальше: теперь они классно обзывают игроков. Даже топов. В новой версии симулятора не пожалели Неймара, Марсело, Мане и других ребяток, которые подожгли прошлый сезон, но не заслужили оригинального имени в игре. Eurosport предлагает тебе рассекретить нейм каждого.

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