Игроку «Виллы» сделали чудовищный фейс в FIFA. Он выложил его в твиттере и стал мемом

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн быстро прошел путь от ноунейма до звезды.

Вчера он вколотил потрясный мяч в ворота «Шеффилд Уэнсдей», а за день до игры стал звездой твиттера из-за нелепой карточки в симуляторе FIFA.

В EA Sports поленились узнать, как выглядит Макгинн, и сделали ему очень странное лицо-пирожок. Настолько странное, что игрок самоиронично поставил пухлый фейс, не имеющий к нему никакого отношения, себе на аватар.

В комментарии к твиту тут же пришли люди, выдвинувшие ряд версий – на кого же похож виртуальный Макгинн. Кто-то считает, что на героя из фильма «Один дома»:

Кто-то – что на рядового Кучу из ленты Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка»:

Или вообще на легендарного Роналдо?

А на самом деле Макгинн выглядит вот так:

Твиттер «Астон Виллы» тоже поиздевался над халатностью EA Sports – теперь он сопровождает голы Макгинна фоточкой из его киберпаспорта.

Шедевральный гол Джона в ворота «Шеффилд Уэнсдей» можно увидеть тут.

До «Астон Виллы» Макгинн выступал за шотландские «Хиберниан» и «Сент-Миррен».

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