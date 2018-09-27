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EA Sports поглумился над Чехом и одел его в шлем даже во время переговоров с агентом в FIFA 19

EA Sports поглумился над Чехом и одел его в шлем даже во время переговоров с агентом в FIFA 19
Eurosport

53 мин. назад

Заигрались в стереотипы.

От новой части футбольного симулятора FIFA 19 мы ждем многого: продвинутой графики, больше празднований и фич. Но, очевидно, не заморочек с проработкой героев.

Например, голкипер «Арсенала» Петр Чех так и остался во всех игровых режимах в шлеме – по сюжету игры, он пришел в нем даже на переговоры.

Сам голкипер забавно отреагировал на решение EA Sports и написал в твиттере: «Ребята, это неправда. Я ношу галстук».

  • Мировой релиз FIFA 19 состоится 28 сентября.
  • Рейтинг Чеха в новой части симулятора – 82.

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