Eurosport
EA Sports поглумился над Чехом и одел его в шлем даже во время переговоров с агентом в FIFA 19
Заигрались в стереотипы.
От новой части футбольного симулятора FIFA 19 мы ждем многого: продвинутой графики, больше празднований и фич. Но, очевидно, не заморочек с проработкой героев.
Например, голкипер «Арсенала» Петр Чех так и остался во всех игровых режимах в шлеме – по сюжету игры, он пришел в нем даже на переговоры.
Сам голкипер забавно отреагировал на решение EA Sports и написал в твиттере: «Ребята, это неправда. Я ношу галстук».
- Мировой релиз FIFA 19 состоится 28 сентября.
- Рейтинг Чеха в новой части симулятора – 82.
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