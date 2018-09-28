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Неймар из «ПСЖ» или Дэвид Бекхэм из «Манчестер Юнайтед» – кто был на обложке FIFA или PES?

Неймар или Бекхэм – кто был на обложке FIFA или PES?
Артем Мазилкин

2 ч. назад

Все там будут.

Футбольные симуляторы выходят десятки лет, и за это время на обложках игр перебывали все футболисты. Или нет? Пройди тест от Eurosport.ru и узнай, кто был на кавере FIFA, а кто – на обложке PES. А кто вообще не попал ни туда, ни сюда.

  • FIFA 19 от EA Sports вышла 28 сентября.
  • PES 2019 от KONAMI доступен уже месяц – с 28 августа.

Не любишь футбольные симуляторы, но следишь за каждым словом футболистов? Тогда угадай – что реальная цитата, а что философский загон из пацанского паблика.

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