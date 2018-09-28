Фифер пропустил гол и устроил хаос в комнате

Популярный киберблогер Эдвин Кастро, играющий под ником Castro2021, обезумел после пропущенного мяча в FIFA. Хроники киберспортивного сумасшествия зафиксировала испанская Marca.

Клуб, за который играл мужчина, получил шуструю контратаку от соперника. В ней участвовали лучшие: Модрич, Азар, Неймар и Салах.

От последнего команда Кастро и пропустила: Ней отдал Мо пас вразрез и египтянин уверенно завершил.

Игрок не просто расстроился, он потерял голову – вскочил с кресла и разбил мышку, рассерженно шагая по комнате.

28 сентября в России состоялся релиз FIFA 19.

На Twitch у фифера 1,4 миллиона подписчиков.

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