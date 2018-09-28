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Фифер пропустил гол и устроил хаос в комнате
Ты ошибался, когда думал, что сильно бесишься из-за неудачной катки.
Популярный киберблогер Эдвин Кастро, играющий под ником Castro2021, обезумел после пропущенного мяча в FIFA. Хроники киберспортивного сумасшествия зафиксировала испанская Marca.
Клуб, за который играл мужчина, получил шуструю контратаку от соперника. В ней участвовали лучшие: Модрич, Азар, Неймар и Салах.
От последнего команда Кастро и пропустила: Ней отдал Мо пас вразрез и египтянин уверенно завершил.
Игрок не просто расстроился, он потерял голову – вскочил с кресла и разбил мышку, рассерженно шагая по комнате.
- 28 сентября в России состоялся релиз FIFA 19.
- На Twitch у фифера 1,4 миллиона подписчиков.
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