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Фифер пропустил гол и устроил хаос в комнате

Фифер пропустил гол и устроил хаос в комнате
Eurosport

1 час назад

Ты ошибался, когда думал, что сильно бесишься из-за неудачной катки.

Популярный киберблогер Эдвин Кастро, играющий под ником Castro2021, обезумел после пропущенного мяча в FIFA. Хроники киберспортивного сумасшествия зафиксировала испанская Marca.

Клуб, за который играл мужчина, получил шуструю контратаку от соперника. В ней участвовали лучшие: Модрич, Азар, Неймар и Салах.

От последнего команда Кастро и пропустила: Ней отдал Мо пас вразрез и египтянин уверенно завершил.

Игрок не просто расстроился, он потерял голову – вскочил с кресла и разбил мышку, рассерженно шагая по комнате.

  • 28 сентября в России состоялся релиз FIFA 19.
  • На Twitch у фифера 1,4 миллиона подписчиков.

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