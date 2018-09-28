Football Manager 19 будет еще реалистичнее – в игре появится VAR

Симулятор Football Manager 19 сделал еще один шаг к идеальной реалистичности. В новой версии игры появится VAR, но только в тех лигах, где в реальности используется система.

Еще в новой версии будет обновлен интерфейс и система тренировок.

VAR до сих пор не используется в АПЛ и Лиге чемпионов, но УЕФА внедрит систему с сезона-2019/20.

Football Manager 2019 выйдет 2 ноября.

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