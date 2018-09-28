Eurosport
Football Manager 19 будет еще реалистичнее – в игре появится VAR
Судьи окончательно перестанут ошибаться.
Симулятор Football Manager 19 сделал еще один шаг к идеальной реалистичности. В новой версии игры появится VAR, но только в тех лигах, где в реальности используется система.
Еще в новой версии будет обновлен интерфейс и система тренировок.
- VAR до сих пор не используется в АПЛ и Лиге чемпионов, но УЕФА внедрит систему с сезона-2019/20.
- Football Manager 2019 выйдет 2 ноября.
Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте