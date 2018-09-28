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«ААА», «ЧТООО», «КААААК» и другие эмоции, которые ты испытаешь от этого вертикального гола в FIFA 19

«ААА», «ЧТООО», «КААААК» и другие эмоции, которые ты испытаешь от этого вертикального гола в FIFA 19
Eurosport

47 мин. назад

Полет мяча гипнотизирует.

В новенькой FIFA 19 случился гол, который можно швырнуть в лицо ненавистной учительнице по физике.

Парень из команды в белой форме был первым на подборе и сильно выбил из-за штрафной. Так сильно, что мяч подлетел к верхней мачте стадиона. Затем его виртуальным ветром сдуло в сторону вратарской. Мяч приземлился в паре метров от ворот, попал в голову кому-то из игроков и отскочил в сетку.

  • Редактор ленты новостей и выпускающий редактор Eurosport.ru вдвоем не идентифицировали играющие команды, потому что слишком мало опознавательных знаков и более-менее узнаваемых футболистов.
  • Если у вас есть идеи или доказательства того, что в матче играют ваши любимые команды, напишите нам скорее в комментариях.

Фифер пропустил гол и устроил хаос в комнате

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