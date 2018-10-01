Друзья по онлайн-играм узнали, что один из них умирает от саркомы, и навестили в хосписе

Пользователь Millertime166 выложил на реддит фотографию, где пятеро парней стоят у больничной кровати бритого наголо молодого человека.

«В этот уикенд я встретился с пятью друзьями, которых никогда раньше не видел, хотя знал больше пяти лет. Включая Джо, который болен саркомой Юинга в терминальной стадии. Мы все познакомились в онлайн-играх, никто не видел друг друга до этого дня», – написал реддиттер.

За пять дней пост получил девять золотых наград на реддите, пробил рейтинг свыше +150 тысяч, а также набрал более 2,8 тысяч комментариев.

Под записью Millertime166 уточнил, что приехал с еще одним игроком из восточной Канады, а остальные прибыли из Огайо, Оклахомы и Пенсильвании. Джо проходит лечение в Нью-Джерси.

«Я – парень справа на фото, – добавил в комментах пользователь Piehole13 по имени Дуглас. – Должен сказать, что это одно из самых невероятных впечатлений в моей жизни. Небольшой бэкграунд по путешествию: я живу в Акроне, и два канадца и паренек из Оклахомы прилетели в Кливленд, чтобы остановиться у меня на ночь. Мы поехали в Филадельфию и захватили последнего приятеля. Провели день с ним, поели первых филадельфийских сэндвичей и поиграли вместе в Jackbox. Это было так удивительно, классно провели время! Надеюсь, в следующий раз соберемся все вместе».

В интервью BBC автор поста, 19-летний Дэвид Миллер рассказал, что 23-летний Джо находится в хосписе. «У нас давно была идея собраться вместе. Когда мы узнали, что время ограничено, то поняли, что должны сделать это как можно раньше. Мы все знали, что это нужно сделать. Мы веселились, как будто до этого встречались уже 1000 раз.

Это очень много значило, особенно для Джо. В глазах точно стояли слезы. Это будто мечта, которая у нас была с самого начала, и здорово, что она сбылась», – сообщил Миллер.

Саркома Юинга – злокачественная опухоль костного скелета, наиболее часто возникает у детей и подростков.

Пользователь реддита Ryanzab написал в комментах под оригинальным постом, что играл с этими парнями в стратегию Europa Universalis IV, и пожелал Джо здоровья.

За турецкую команду по CS:GO сыграл непрофессионал. Он стрелял так плохо, что его обругали свои фаны

Все-все-все главные истории в вашем телеграме