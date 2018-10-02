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NHL 19 предсказала победу «Торонто» в Кубке Стэнли

NHL 19 предсказала победу «Торонто» в Кубке Стэнли
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Канадцы ставят на своих.

EA Sports провела симуляцию сезона НХЛ-2018/19 в NHL 19.

В финальной серии Кубка Стэнли «Торонто» победил «Сан-Хосе» со счетом 4-3. Лучшим бомбардиром регулярки стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем – Сергей Бобровский. Полный список индивидуальных наград выглядит так:

Харт Трофи – Коннор Макдэвид

Тед Линдсей Эворд – Коннор Макдэвид

Арт Росс Трофи – Коннор Макдэвид

Морис Ришар Трофи – Патрик Лайне

Джеймс Норрис Трофи – Эрик Карлссон

Везина Трофи – Сергей Бобровский

Колдер Трофи – Расмус Далин

  • NHL 19 вышла 14 сентября.
  • Поиграть в симулятор можно на PlayStation 4 и Xbox One.
  • Перед сезоном-2017/18 NHL 18 предсказала победу»Тампы». В итоге «Лайтнинг» проиграли в финале Востоке будущему чемпиону «Вашингтону».

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