NHL 19 предсказала победу «Торонто» в Кубке Стэнли
Канадцы ставят на своих.
EA Sports провела симуляцию сезона НХЛ-2018/19 в NHL 19.
В финальной серии Кубка Стэнли «Торонто» победил «Сан-Хосе» со счетом 4-3. Лучшим бомбардиром регулярки стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем – Сергей Бобровский. Полный список индивидуальных наград выглядит так:
Харт Трофи – Коннор Макдэвид
Тед Линдсей Эворд – Коннор Макдэвид
Арт Росс Трофи – Коннор Макдэвид
Морис Ришар Трофи – Патрик Лайне
Джеймс Норрис Трофи – Эрик Карлссон
Везина Трофи – Сергей Бобровский
Колдер Трофи – Расмус Далин
- NHL 19 вышла 14 сентября.
- Поиграть в симулятор можно на PlayStation 4 и Xbox One.
- Перед сезоном-2017/18 NHL 18 предсказала победу»Тампы». В итоге «Лайтнинг» проиграли в финале Востоке будущему чемпиону «Вашингтону».
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