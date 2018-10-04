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EA Sports услышала вратаря Петра Чеха и поменяла шлем на галстук в первом же апдейте FIFA 19

EA Sports услышала Чеха и поменяла шлем на галстук в первом же апдейте FIFA 19
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Восстановили справедливость.

EA Sports выпустила первое обновление FIFA 19 – оно касается вратаря «Арсенала» Петра Чеха.

Теперь на переговорах кипер появляется не в шлеме, а в галстуке. Об этом чуть ранее написал Чех в твиттере.

Примечание к патчу гласит: «Петр Чех носил шлем во время переговоров, теперь мы нашли ему галстук».

  • Мировой релиз FIFA 19 состоялся 28 сентября.
  • Рейтинг Чеха в новой части симулятора – 82.

EA Sports поглумился над Чехом и одел его в шлем даже во время переговоров с агентом в FIFA 19

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