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Вышла новая Assassin’s Creed. В ней можно взяться за орган Зевса, ответственный за рождение Геракла
Да-да, ты все правильно понял.
В продаже появилась игра, на которую ты потратишь последние сбережения, сэкономленные в школьной столовой, – Assassin’s Creed Odyssey.
События новой части разворачиваются в Древней Греции во время Пелопоннесской войны. Игрок может выбрать одного из двух героев – либо спартанского наемника Алексиоса, либо спартанскую наемницу Кассандру.
Если ты еще не убежал в магазин, вот последний аргумент: игрушка настолько реалистична, что в ней можно поелозить по половому органу великого Зевса. «Возможно, мне не стоило здесь лазить», – говорит Алексиос, который не чурался любых способов при восхождении на вершину скульптуры.
- Assassin’s Creed Odyssey – приквел Assassin’s Creed Origins, вышедшей в октябре 2017 года.
- Релиз новой части состоялся на Windows, PlayStation 4 и Xbox One.
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