Вышла новая Assassin’s Creed. В ней можно взяться за орган Зевса, ответственный за рождение Геракла

В продаже появилась игра, на которую ты потратишь последние сбережения, сэкономленные в школьной столовой, – Assassin’s Creed Odyssey.

События новой части разворачиваются в Древней Греции во время Пелопоннесской войны. Игрок может выбрать одного из двух героев – либо спартанского наемника Алексиоса, либо спартанскую наемницу Кассандру.

Если ты еще не убежал в магазин, вот последний аргумент: игрушка настолько реалистична, что в ней можно поелозить по половому органу великого Зевса. «Возможно, мне не стоило здесь лазить», – говорит Алексиос, который не чурался любых способов при восхождении на вершину скульптуры.

Assassin’s Creed Odyssey – приквел Assassin’s Creed Origins, вышедшей в октябре 2017 года.

Релиз новой части состоялся на Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

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