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EA Sports удалила баннеры с Криштиану Роналду из социальных сетей после сексуального скандала

EA Sports удалила баннеры с Роналду из социальных сетей после сексуального скандала
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Дело – табак.

EA Sports и Nike выразили обеспокоенность в связи со стремительно развивающимся сексуальным скандалом с участием нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец – лицо последней игры компании – FIFA 19.

Пока речь не идет о разрыве контракта с суперзвездой, но EA Sports уже заменили баннер с изображением Роналду на логотип FIFA и отзывы о ней. Фотографии с Кришем исчезли с сайта EA Sports, портрет игрока остался лишь на картинках с обложкой игры.

«Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – говорится в заявлении EA Sports.

  • Представитель EA сообщил Eurogamer, что компания обновляет баннеры в социальных сетях для определенных маркетинговых целей.
  • Nike и Роналду сотрудничают с 2003 года. Последнее соглашение, подписанное в 2016 году, оценивается в 1 млрд долларов, по словам португальца, оно является пожизненным.
  • Проблемы всегда делали Криша только сильнее. Он докажет это в Серии А.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

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