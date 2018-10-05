Гол из FIFA 19, при виде которого ты закричишь «Вау!» и упадешь в обморок

Кибержемчужинка в море киберспорта.

Игрок выложил фрагмент из FIFA 19 с комментарием: «Кажется, я только что забил свой лучший гол в FIFA».

В это легко поверить, потому что он и правда вышел эпичным: киберпарниша принял навес Маркусом Рэшфордом в центре штрафной и приморозил мяч к сетке ворот в одно касание. При этом он сделал это фирменным финтом Роналду.

FIFA 19 появилась в российских магазинах 28 сентября.

АПЛ впервые проведет официальный турнир по FIFA. Точные даты не известны, но это случится в 2019 году.

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