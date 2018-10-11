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В новой Assassin’s Creed есть квест, где персонаж-мужчина должен переспать с кузнецом

В новой Assassin’s Creed есть квест, где персонаж-мужчина должен переспать с кузнецом
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Рубиться в такую игрушку можно строго с 18.

Выход в свет Assassin’s Creed Odyssey доказал: у разработчиков этой игры все в порядке с фантазией, в том числе на тему сексуальных перверсий.

Ранее мы писали, что в новой Assassin’s Creed можно ухватиться за половой орган Зевса, лазая по его гигантской скульптуре. Но этот трюк – всего лишь детский лепет по сравнению с квестом из AC Odyssey, о котором рассказал видеоблогер Юрий Хованский.

«В новом Assassin's Creed есть квест, где нужно сексуально удовлетворить кузнеца (!) персонажем-мужчиной (!!), перед этим собрав ему травы для борьбы с импотенцией (!!!). Вот это Одиссея так Одиссея, не то что у Гомера», – написал Хованский в твиттере.

  • Новая часть Assassin’s Creed появилась в продаже 5 октября.
  • Первая игра серии вышла в 2007 году. Выпуском серии игр занимается компания Ubisoft.

(Фото: «Игромания» )

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