Eurosport

Месут Озил завел канал на Twitch и уже постримил там в Fortnite

Озил завел канал на Twitch и уже постримил там в Fortnite
Eurosport

1 час назад

Будет чем заняться во время перерыва на матчи сборных.

Футболист «Арсенала» Месут Озил открыл в себе талант стримера.

Мужчина запустил на платформе Twitch трансляцию, как он играет в Fortnite – бесплатный симулятор, невероятно популярный среди футболистов. В игрушку по сети во время ЧМ-2018 часто рубились игроки сборной Германии – в итоге представители Немецкого футбольного союза решили отключать Wi-Fi хотя бы на ночь.

Стрим Месута Озила в прямом эфире смотрели больше 30 тысяч пользователей.

  • Летом 2018-го Озил завершил международную карьеру из-за расистского скандала с Немецким футбольным союзом.
  • Статистика Озила за «Арсенал» в текущем сезоне – два гола в шести матчах.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

03:53
Популярные видео
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионское лето и еще раз поделили на ноль «рыцарей» Лас-Вегаса
2 253 просмотров12 ч
Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
 958 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться