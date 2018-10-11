Месут Озил завел канал на Twitch и уже постримил там в Fortnite

Футболист «Арсенала» Месут Озил открыл в себе талант стримера.

Мужчина запустил на платформе Twitch трансляцию, как он играет в Fortnite – бесплатный симулятор, невероятно популярный среди футболистов. В игрушку по сети во время ЧМ-2018 часто рубились игроки сборной Германии – в итоге представители Немецкого футбольного союза решили отключать Wi-Fi хотя бы на ночь.

Стрим Месута Озила в прямом эфире смотрели больше 30 тысяч пользователей.

Летом 2018-го Озил завершил международную карьеру из-за расистского скандала с Немецким футбольным союзом.

Статистика Озила за «Арсенал» в текущем сезоне – два гола в шести матчах.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой