Величайший баг новой FIFA: мяч укатил за ленточку ворот, но игра продолжилась

Симуляторы FIFA всегда отличались особо угарными багами, но, кажется, всех конкурентов переплюнула новинка серии – FIFA 19.

Этот эпизод прекрасен в первую очередь тем, что мяч пересекает линию ворот, но игра продолжается как ни в чем не бывало. Достойны внимания и всплывающий из ниоткуда Поль Погба, и незафиксированный офсайд.

FIFA 19 поступила в продажу 28 сентября.

FIFA 19 – 26-я футбольная игра из серии игр FIFA. Выпуском серии игр занимается компания EA Sports.

Лицом игры стал Криштиану Роналду, но после скандала с изнасилованием EA Sports удалила баннеры с португальцем из социальных сетей.

Месут Озил завел канал на Twitch и уже постримил там Fortnite

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