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Величайший баг новой FIFA: мяч укатил за ленточку ворот, но игра продолжилась
Лайфхак на случай, если выведешь «СКА-Хабаровск» в финал Лиги чемпионов.
Симуляторы FIFA всегда отличались особо угарными багами, но, кажется, всех конкурентов переплюнула новинка серии – FIFA 19.
Этот эпизод прекрасен в первую очередь тем, что мяч пересекает линию ворот, но игра продолжается как ни в чем не бывало. Достойны внимания и всплывающий из ниоткуда Поль Погба, и незафиксированный офсайд.
- FIFA 19 поступила в продажу 28 сентября.
- FIFA 19 – 26-я футбольная игра из серии игр FIFA. Выпуском серии игр занимается компания EA Sports.
- Лицом игры стал Криштиану Роналду, но после скандала с изнасилованием EA Sports удалила баннеры с португальцем из социальных сетей.
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