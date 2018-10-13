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Величайший баг новой FIFA: мяч укатил за ленточку ворот, но игра продолжилась

Величайший баг новой FIFA: мяч укатил за ленточку ворот, но игра продолжилась
Eurosport

1 час назад

Лайфхак на случай, если выведешь «СКА-Хабаровск» в финал Лиги чемпионов.

Симуляторы FIFA всегда отличались особо угарными багами, но, кажется, всех конкурентов переплюнула новинка серии – FIFA 19.

Этот эпизод прекрасен в первую очередь тем, что мяч пересекает линию ворот, но игра продолжается как ни в чем не бывало. Достойны внимания и всплывающий из ниоткуда Поль Погба, и незафиксированный офсайд.

  • FIFA 19 поступила в продажу 28 сентября.
  • FIFA 19 – 26-я футбольная игра из серии игр FIFA. Выпуском серии игр занимается компания EA Sports.
  • Лицом игры стал Криштиану Роналду, но после скандала с изнасилованием EA Sports удалила баннеры с португальцем из социальных сетей.

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