Парень, который расстался с моделью Playboy ради киберспорта, не попал в команду и завершил карьеру

Мартин Дуглас, это двойной геймовер.

Спец по Call of Duty с никнеймом Censor в июле 2018-го расстался с мексиканской моделью Playboy Янет Гарсией, мотивировав поступок желанием сосредоточиться на киберкарьере. Мартин объявил о разрыве в видеоблоге, предварительно рассказав милые подробности отношений с девушкой, с которой они были вместе со времен школы. На тот момент Дуглас состоял в резерве команды по CoD Faze Clan и только мечтал об основе.

. Но, расставшись с мексиканкой, Censor так и мотался по резервам команд, и даже переход на фриланс не спас ситуацию. Финальную попытку Дуглас предпринял перед релизом CoD Black Ops 4 – пробивался в основу Evil Geniuses. Однако злые гении нашли кем заменить геймера, и тот завершил карьеру, о чем снова рассказал в

Вот такую Янет бросил Мартин.

Call of Duty Black Ops 4 вышла в продажу 12 октября.

Это 15-я часть франшизы CoD.

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