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Парень, который расстался с моделью Playboy ради киберспорта, не попал в команду и завершил карьеру

Парень, который расстался с моделью Playboy ради киберспорта, не попал в команду и завершил карьеру
Eurosport

12 мин. назад

Что вы знаете о невезении?

Мартин Дуглас, это двойной геймовер.

Спец по Call of Duty с никнеймом Censor в июле 2018-го расстался с мексиканской моделью Playboy Янет Гарсией, мотивировав поступок желанием сосредоточиться на киберкарьере. Мартин объявил о разрыве в видеоблоге, предварительно рассказав милые подробности отношений с девушкой, с которой они были вместе со времен школы. На тот момент Дуглас состоял в резерве команды по CoD Faze Clan и только мечтал об основе.

Но, расставшись с мексиканкой, Censor так и мотался по резервам команд, и даже переход на фриланс не спас ситуацию. Финальную попытку Дуглас предпринял перед релизом CoD Black Ops 4 – пробивался в основу Evil Geniuses. Однако злые гении нашли кем заменить геймера, и тот завершил карьеру, о чем снова рассказал в
.

Вот такую Янет бросил Мартин.

  • Call of Duty Black Ops 4 вышла в продажу 12 октября.
  • Это 15-я часть франшизы CoD.
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