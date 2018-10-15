Невероятный по глупости автогол Алиссона в FIFA 19, за который в жизни бральца бы казнили

После выхода футбольного симулятора FIFA 19 в интернете появилось множество видео с эпичными и смешными фейлами геймплея.

Один из геймеров выложил ролик с голом, который принес ему победу за игроков в голубой форме на 90-й минуте матча. Мяч опустился на спину киперу Алиссону, который побежал к воротам и внес его за линию.

В этом матче «голубые» победили со счетом 3:2.

FIFA 19 поступила в продажу 28 сентября.

FIFA 19 – 26-я футбольная игра из серии игр FIFA. Выпуском серии игр занимается компания EA Sports.

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