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Fox: EA Sports хочет добавить Усэйна Болта в зимнем обновлении FIFA 19 с рейтингом скорости 99

Fox: EA Sports хочет добавить Болта в зимнем обновлении FIFA 19 со скоростью 99
Eurosport

43 мин. назад

Вот вам и чит-код на скорость.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике скоро станет еще ближе к футболу.

С августа 2018 года Усэйн Болт играет в австралийской А-лиге, а 12 октября заколотил первые два гола в своей профессиональной футбольной карьере. Ямайский легкоатлет покорил сердечки фанатов обоих видов спорта в матче «Сентрал Кост Мэринерс» – «Макартур Саус Вест Юнайтед».

Fox Sports со ссылкой на источники в EA Sports сообщил, что Болт может появиться в зимнем обновлении FIFA 19 как игрок «Мэринерс», если клуб согласится подписать с ямайцем профессиональный контракт. Если нет – Усэйн будет представлен в качестве свободного агента.

«Да, и он будет самым быстрым игроком FIFA 19», – добавляет источник в компании-разработчике. Рейтинг скорости Усэйна Болта будет равен 99 – до этого самым быстрым футболистом симулятора считался Адама Траоре из «Вулверхэмптона».

  • После ухода из легкой атлетики Усэйн Болт тренировался с дортмундской «Боруссией».
  • Усэйн Болт завершил карьеру легкоатлета в 2017 году в 31 год.
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