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В FIFA 19 нашли баг, который сделает тебя богаче Абрамовича
Правда, только в режиме карьеры.
Автор YouTube-канала TheCbaGamer нашел баг в футбольном симуляторе FIFA 19, который позволяет увеличить трансферный бюджет клуба на 1 миллиард фунтов.
Для получения десятизначной суммы нужно симулировать все матчи до конца сезона, после чего увеличить зарплату одному из игроков до 20-30 млн фунтов. В начале нового сезона надо сделать обмен на выступающего на похожей позиции футболиста. В результате нехитрой операции деньги будут добавлены на счет.
- FIFA 19 поступила в продажу 28 сентября.
- FIFA 19 – 26-я футбольная игра из серии FIFA. Выпуском занимается канадская компания EA Sports.
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