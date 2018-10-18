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В FIFA 19 нашли баг, который сделает тебя богаче Абрамовича

В FIFA 19 нашли баг, который сделает тебя богаче Абрамовича
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Правда, только в режиме карьеры.

Автор YouTube-канала TheCbaGamer нашел баг в футбольном симуляторе FIFA 19, который позволяет увеличить трансферный бюджет клуба на 1 миллиард фунтов.

Для получения десятизначной суммы нужно симулировать все матчи до конца сезона, после чего увеличить зарплату одному из игроков до 20-30 млн фунтов. В начале нового сезона надо сделать обмен на выступающего на похожей позиции футболиста. В результате нехитрой операции деньги будут добавлены на счет.

  • FIFA 19 поступила в продажу 28 сентября.
  • FIFA 19 – 26-я футбольная игра из серии FIFA. Выпуском занимается канадская компания EA Sports.
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