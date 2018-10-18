Other Agency

В Мельбурне обыскали создателей читов к GTA, посчитав, что они лишают удовольствия честных геймеров

В Мельбурне обыскали создателей читов к GTA, посчитав, что они лишают удовольствия честных геймеров
Eurosport

1 час назад

Больше никаких суперпрыжков и режима Бога.

Федеральный суд Австралии разрешил компании Rockstar Games, которая занимается выпуском серии игр Grand Theft Auto (GTA), обыскать 2 объекта в Мельбурне, где, предположительно, создаются читы для GTA V.

Как пишет Torrent Freak, представители Rockstar Games считают, что создатели читов не дают получать удовольствие от игры честным геймерам. В первую очередь они обратили внимание на чит Infamous: он позволяет игроку телепортироваться в среде GTA V, открывает доступ к «режиму Бога», суперпрыжкам и неограниченному количеству боеприпасов и транспортных средств.

Вот так выглядит постановление суда:

  • Подозреваемые в разработке читов попали под жесткие санкции: им запретили вести коммерческую деятельность и вообще пользоваться деньгами (теперь они тратят только скромные суммы на необходимые нужды).
  • Создатели чита Infamous продавали его по 40 долларов за копию – теперь лавочка захлопнулась.

В новой Assassin’s Creed есть квест, где персонаж-мужчина должен переспать с кузнецом

Eurosport в Одноклассниках

Подпишись на нас в Одноклассниках – даже там бывают новости про кибер

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский вейкбордист прокатился среди айсбергов и исполнил трюки на льдинах

01:08
Популярные видео
Оборона «Ванкувера» была так чудовищна в конце игры с «Канзасом», что тактических гиков хватит удар
 743 просмотров4 ч
Полное выступление 15-летней гимнастки из России, которая затмила всех на ЮОИ
2 190 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться