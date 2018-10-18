В Мельбурне обыскали создателей читов к GTA, посчитав, что они лишают удовольствия честных геймеров

Федеральный суд Австралии разрешил компании Rockstar Games, которая занимается выпуском серии игр Grand Theft Auto (GTA), обыскать 2 объекта в Мельбурне, где, предположительно, создаются читы для GTA V.

Как пишет Torrent Freak, представители Rockstar Games считают, что создатели читов не дают получать удовольствие от игры честным геймерам. В первую очередь они обратили внимание на чит Infamous: он позволяет игроку телепортироваться в среде GTA V, открывает доступ к «режиму Бога», суперпрыжкам и неограниченному количеству боеприпасов и транспортных средств.

Вот так выглядит постановление суда:

Подозреваемые в разработке читов попали под жесткие санкции: им запретили вести коммерческую деятельность и вообще пользоваться деньгами (теперь они тратят только скромные суммы на необходимые нужды).

Создатели чита Infamous продавали его по 40 долларов за копию – теперь лавочка захлопнулась.

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