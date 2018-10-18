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Разработчики FIFA 19 придумали забавную фишку: фанаты «Арсенала» освистывают Фабрегаса на «Эмирейтс»

Разработчики FIFA 19 придумали забавную фишку: фанаты «Арсенала» освистывают Фабрегаса на «Эмирейтс»
Eurosport

4 мин. назад

В жизни все немного иначе.

Болельщики «Арсенала» из виртуального мира FIFA 19 недолюбливают полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

Когда Сеск вместе с «Челси» приезжает на «Эмирейтс» и получает мяч, фанаты «канониров» его освистывают. То же самое происходит, когда испанец наведывается в красную часть Лондона в составе других команд.

Если же игрок в FIFA покупает Фабрегаса в «Арсенал», то фанаты сменяют гнев на милость и перестают улюлюкать.

  • В реальности дела обстоят несколько иначе: болельщики «Арсенала» если и освистывают Сеска, то довольно редко.
  • Куда большей неприязнью в их среде пользуются Эммануэль Адебайор, Самир Насри и Робин ван Перси.

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