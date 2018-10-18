Разработчики FIFA 19 придумали забавную фишку: фанаты «Арсенала» освистывают Фабрегаса на «Эмирейтс»

Болельщики «Арсенала» из виртуального мира FIFA 19 недолюбливают полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

Когда Сеск вместе с «Челси» приезжает на «Эмирейтс» и получает мяч, фанаты «канониров» его освистывают. То же самое происходит, когда испанец наведывается в красную часть Лондона в составе других команд.

Если же игрок в FIFA покупает Фабрегаса в «Арсенал», то фанаты сменяют гнев на милость и перестают улюлюкать.

В реальности дела обстоят несколько иначе: болельщики «Арсенала» если и освистывают Сеска, то довольно редко.

Куда большей неприязнью в их среде пользуются Эммануэль Адебайор, Самир Насри и Робин ван Перси.

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