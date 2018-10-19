Эксперт федерального ТВ возложил вину за керченскую трагедию на выдуманную игру «Дока 2»

Приглашенный эксперт программы «Вести FM» Филипп Гросс-Днепров высказал мнение, что к трагическим событиям в Керченском политехническом колледже привело увлечение 18-летнего Владислава Рослякова рок-музыкой и видеоиграми.

«Если пролистать совсем низко [страницу преступника], мы находим все те же группы: «Любители рока», «Спасибо за мое рок-детство». Далее идет «Дока трейд». Что это такое? Есть такая игра «Дока 2». Что такое «Дока 2»? Она разрешена в России, от 18 лет и старше.

Но видно, что он играл в нее в 13 и 14, 15 лет. У нас многие дети в нее играют. Это игра, где ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть ты можешь придумать свою определенную школу, там же ее взорвать-убить», – сказал Гросс-Днепров.

Под игрой «Дока 2» Гросс-Днепров, видимо, имел сверхпопулярную Dota 2. Как мы знаем, там можно убивать других игроков, но никакие школы взрывать нельзя.

17 октября в политехническом колледже в Керчи взорвалась бомба, по ученикам и преподавателям был открыт огонь из ружья.

21 человек погиб, более 50 пострадали. Нападение устроил 18-летний Владислав Росляков, который затем покончил с собой.

В Мельбурне обыскали создателей читов к GTA, посчитав, что они лишают удовольствия честных геймеров

Здесь можно подписаться на наш ВК и получать самые главные новости