Джорджо Кьеллини отомстил Луису Суаресу и куснул его в плечо. Правда, в FIFA 19

Футбольный симулятор – самая непредсказуемая штука на свете.

Виртуальный Джорджо Кьеллини впился зубами в плечо виртуального Луиса Суареса в FIFA 19. В багах этой компьютерной игры нет ничего случайного – защитник «Ювентуса» определенно мстил страйкеру «Барселоны»: на матче ЧМ-2014 Италия – Уругвай Луис попробовал противника на вкус. За это уругваец получил девятимесячную дисквалификацию.

И в реальном футболе Кьеллини доминирует: «Ювентус» идет на первом месте в Серии А, «Барселона» – третья в Ла Лиге.

На ЧМ-2014 золото взяла сборная Германии.

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