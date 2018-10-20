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Джорджо Кьеллини отомстил Луису Суаресу и куснул его в плечо. Правда, в FIFA 19

Кьеллини отомстил Суаресу и куснул его в плечо. Правда, в FIFA 19
Eurosport

1 час назад

Даже виртуальная месть сладка.

Футбольный симулятор – самая непредсказуемая штука на свете.

Виртуальный Джорджо Кьеллини впился зубами в плечо виртуального Луиса Суареса в FIFA 19. В багах этой компьютерной игры нет ничего случайного – защитник «Ювентуса» определенно мстил страйкеру «Барселоны»: на матче ЧМ-2014 Италия – Уругвай Луис попробовал противника на вкус. За это уругваец получил девятимесячную дисквалификацию.

  • И в реальном футболе Кьеллини доминирует: «Ювентус» идет на первом месте в Серии А, «Барселона» – третья в Ла Лиге.
  • На ЧМ-2014 золото взяла сборная Германии.
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