«Я должен был спасти детей от вечной девственности». Маск заскринил шутку о том, что удалил Fortnite

Миллиардер в шутливой форме пообщался с геймерами в твиттере.

Сперва Маск твитнул скрин статьи, в заголовке которой говорилось, что предприниматель купил игру Fortnite, чтобы ее удалить. «Я должен был спасти детей от вечной девственности», – цитировал материал лже-Маска.

«Это должно было произойти, не за что», – прокомментировал скрин настоящий Илон.

Затем настала очередь комментариев.

«Как насчет купить Valve и выпустить Half-Life 3? Мы ждем этого целую вечность», – спросил Маска один из пользователей.

«Следующим делом», – ответил Илон.

«Хэй, продолжай быть собой», – ретвитнул запись Маска аккаунт «Скучающий Илон Маск».

«Не, скучающий я, не буду», – ответил собеседнику Илон.

Компания Valve выпускает такие игры, как Dota 2, серия Half-Life, Left 4 Dead, Counter-Strike.

Fortnite выпускает компания Epic Games.

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