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«Я должен был спасти детей от вечной девственности». Маск заскринил шутку о том, что удалил Fortnite
Как тебе такое... а, ну да.
Миллиардер в шутливой форме пообщался с геймерами в твиттере.
Сперва Маск твитнул скрин статьи, в заголовке которой говорилось, что предприниматель купил игру Fortnite, чтобы ее удалить. «Я должен был спасти детей от вечной девственности», – цитировал материал лже-Маска.
«Это должно было произойти, не за что», – прокомментировал скрин настоящий Илон.
Затем настала очередь комментариев.
«Как насчет купить Valve и выпустить Half-Life 3? Мы ждем этого целую вечность», – спросил Маска один из пользователей.
«Следующим делом», – ответил Илон.
«Хэй, продолжай быть собой», – ретвитнул запись Маска аккаунт «Скучающий Илон Маск».
«Не, скучающий я, не буду», – ответил собеседнику Илон.
- Компания Valve выпускает такие игры, как Dota 2, серия Half-Life, Left 4 Dead, Counter-Strike.
- Fortnite выпускает компания Epic Games.