«Это позор». Акселю Витселю не понравился собственный фейс в FIFA 19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель остался разочарован тем, какое лицо ему прорисовали в FIFA 19.

Бельгиец задумчивым смайликом ответил на сообщение фаната, который написал, что сделать Акселю такое лицо – позор. Нужно признать: EA Sports вообще не пропотела над изображением Витселя, которого если и можно узнать, то только по прическе.

Зато в PES 2019 лицо Витселя отлично проработано и похоже на оригинал:

FIFA 19 появилась в продаже 27 сентября 2018 года, PES вышел на месяц раньше.

Витсель минувшем летом переехал в «Боруссию» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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