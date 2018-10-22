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«Это позор». Акселю Витселю не понравился собственный фейс в FIFA 19

«Это позор». Витселю не понравился собственный фейс в FIFA 19
Eurosport

51 мин. назад

Ты бы признал бельгийца на этом кадре?

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель остался разочарован тем, какое лицо ему прорисовали в FIFA 19.

Бельгиец задумчивым смайликом ответил на сообщение фаната, который написал, что сделать Акселю такое лицо – позор. Нужно признать: EA Sports вообще не пропотела над изображением Витселя, которого если и можно узнать, то только по прическе.

Зато в PES 2019 лицо Витселя отлично проработано и похоже на оригинал:

  • FIFA 19 появилась в продаже 27 сентября 2018 года, PES вышел на месяц раньше.
  • Витсель минувшем летом переехал в «Боруссию» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Разработчики FIFA 19 придумали забавную фишку: фанаты «Арсенала» освистывают Фабрегаса на «Эмирейтс»

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