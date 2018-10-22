Eurosport

Семикратный чемпион мира по тетрису готовился взять еще один титул, но его разгромил 16-летний шкет

Семикратный чемпион мира по тетрису готовился взять еще один титул, но его разгромил 16-летний шкет
Eurosport

1 час назад

Версия игры появилась за 13 лет до его рождения.

21 октября в Портленде завершился чемпионат мира по классическому тетрису.

Международный титул взял 16-летний Джозеф Сили – в финале он обыграл постоянного чемпиона Джонаса Нойбауэра со счетом 3:0. Матчи чемпионата мира были сыграны в версии тетриса, вышедшей в 1989 году – победитель соревнований родился в 2002-м.

На каждом этапе соперники рубились в игру трижды, и дальше проходил тетрисист с наибольшим количеством побед. В качестве призовых Джозеф Сили получил тысячу долларов, передает Eurogamer.

  • Первая версия Tetris была выпущена в 1984 году.
  • Его разработчик – советский программист Алексей Пажитнов.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - У «Ванкувера» есть свой Колодин: он расчехлил пушку и принес команде ничью в игре с «Лос-Анджелесом»

02:28
Популярные видео
Вратарь «Портленда» – биг босс. Ему били в упор и точно в угол, но он все потащил
 779 просмотров19 ч
«Уэзерс до актерской карьеры был профессиональным футболистом». 6 мощных фактов из фильмов о спорте
1 679 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться