Eurosport
Семикратный чемпион мира по тетрису готовился взять еще один титул, но его разгромил 16-летний шкет
Версия игры появилась за 13 лет до его рождения.
21 октября в Портленде завершился чемпионат мира по классическому тетрису.
Международный титул взял 16-летний Джозеф Сили – в финале он обыграл постоянного чемпиона Джонаса Нойбауэра со счетом 3:0. Матчи чемпионата мира были сыграны в версии тетриса, вышедшей в 1989 году – победитель соревнований родился в 2002-м.
На каждом этапе соперники рубились в игру трижды, и дальше проходил тетрисист с наибольшим количеством побед. В качестве призовых Джозеф Сили получил тысячу долларов, передает Eurogamer.
- Первая версия Tetris была выпущена в 1984 году.
- Его разработчик – советский программист Алексей Пажитнов.
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