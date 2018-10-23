Goldman Sachs: к 2022 году аудитория киберспорта превысит аудитории НБА и НФЛ

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs опубликовал подробный отчет по киберспортивной индустрии.

По данным Goldman Sachs, к 2022 году аудитория киберспорта (а именно ее «высоко вовлеченное ядро») обгонит таковую у НБА и НФЛ – пока еще не вместе взятых, но прогноз для американских спортивных гигантов все равно пугающий. Сейчас киберспортивная аудитория на YouTube и Twitch уже больше, чем аудитория HBO, Netflix и ESPN вместе взятых.

Оглушительный успех киберспорта объясняется его высокой доступностью. «Тебе не нужно с шести лет ходить в футбольную школу, потом заносить деньги тренеру, долго расти и рассчитывать на удачу. Конечно, все не так просто, но в любом случае путь к успеху в киберспорте в разы короче (и меньше по трудозатратам), чем в традиционном спорте. Образно говоря, два года вместо десяти – да еще и нужен для этого только хороший компьютер», – пишет телеграм-канал «Киберспорт | Индустрия».

К 2022 году объем рынка киберспорта достигнет 3 млрд долларов.

К этому же времени медиаправа в киберспорте обгонят спонсорство по объему в структуре доходов и достигнут 40%.

Текст Руслана Хрипуна, который не согласен с положением вещей:

Киберспорт убивает человечество. Хватит сидеть перед компом

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