Nike впервые подписал рекламный контракт с киберспортсменом

Американская компания Nike впервые подписала контракт с киберспортсменом. Им стал Цзянь «Uzi» Цихао – игрок команды Royal Never Give Up по League of Legends.

Как сообщает SportsPro, 21-летний Цихао станет лицом рекламной кампании под названием «Dribble &». В рекламном фотосете, помимо «Uzi», снялись всемирно известный баскетболист Леброн Джеймс и китайский актер Бай Цзитинг.

На футболке, в которую одет Цихао, можно увидеть надпись «Dribble & Carry». Carry – термин, используемый в League of Legends: так говорят о лидере команды, который является основной причиной ее побед.

League of Legends (LoL) – ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени.

На чемпионате мира по LoL Royal Never Give Up заняла 5-8-е место. Китайская команда уступила G2 Esports (2:3) в 1/4 финала.

(Фото: fx.weico.net )

