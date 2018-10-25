Член Совета Федерации Елена Мизулина предложила штрафовать за сцены насилия в видеоиграх

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Мизулина выступила с предложением об ужесточении законодательства в сфере регулирования видеоигр и соцсетей.

Как пишет «Газета.ru», Мизулина заявила о необходимости установления административной ответственности для посредников, предоставляющих контент с изображением сцен насилия. В качестве примера политик привела Германию, где, по ее словам, за распространение сцен насилия «установлены штрафы до 50 млн евро».

Предложение Мизулиной состоит в том, чтобы внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и указать в нем требование к производителям компьютерных игр о запрете «размещения информации, считающейся насильственной». «Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям», – добавила политик.

Инициативу Мизулиной поддержала спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

17 октября 2018 года 18-летний студент организовал массовое убийство в керченском политехническом колледже. Некоторые эксперты связали трагедию с тем, что преступник увлекался видеоиграми.

«Есть такая игра «Дока 2». Эксперт возложил вину за керченскую трагедию на киберспорт

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