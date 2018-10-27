SMM Virtus.pro запостил мем сексистского содержания, и его авторов уволили

Организатор турниров по Dota 2 – компания ESL – тесно сотрудничает с Mercedes-Benz: как итог, MVP турниров получают шикарные авто. Virtus.pro выиграли уже три таких турнира, и SMM команды обыграли это в соцсетях. Они разместили известный мем и подписали его: «Кто прокатится на Mercedes в этом году?»

Известный киберспортивный комментатор Пол «Redeye» Чалонер, как и многие другие, шутку не оценил.

«Я знаю, что это за мем, но, думаю, профессиональная команда не должна делать что-то подобное, это выглядит неуместно. Может, я что-то не так понял и стал вытягивать оттуда слишком много смыслов», – твитнул Пол.

«Пол, это вправду было совершенно неприемлемо, твит был удален менее, чем через 10 минут после его публикации. От лица Virtus.pro я хочу извиниться и убедить всех, что мы примем меры, чтобы убедиться, что такого больше не случится», – ответил ему генеральный менеджер команды Роман Дворянкин.

Руководство команды уволило авторов неудачного мема.

25 октября Virtus.pro обыграла Team Secret (2:1) в полуфинале ESL One Hamburg 2018.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке