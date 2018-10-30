Red Dead Redemption 2 заработала 725 млн долларов за первые 3 дня. Это второй результат в истории

Компьютерная игра Red Dead Redemption 2 заработала 725 млн долларов за первые три дня продаж. По этому показателю вестерн компании Rockstar обошел фильм «Мстители: Война бесконечности» (640 млн долларов).

Как пишет Business Wire, единственным продуктом в истории, который собрал больше за первые три дня продаж, была другая игрушка от Rockstar – Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году. В первые 72 часа после выхода она принесла своим создателям более 1 млрд долларов.

Red Dead Redemption 2 – игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром. Действие, оформленное в духе вестерна, происходит на Диком Западе.

Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября на PlayStation 4 и Xbox One.

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