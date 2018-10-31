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Университет в Вирджинии в 2019 году запустит учебную программу по киберспорту
Можно на протяжении четырех лет слушать про CS:GO и получить степень бакалавра.
Университет Шенандоа (Винчестер, штат Вирджиния) открыл учебную программу по киберспорту. Первые занятия пройдут осенью 2019 года.
Как сообщает Way Too Many Games, студенты, которые будут заниматься по программе e-sports, получат ученую степень бакалавров наук. При поступлении они смогут выбрать одно из трех направлений – менеджмент в киберспорте, тренерство в киберспорте и киберспортивные медиа.
Вот некоторые из новых дисциплин в университете Шенандоа: введение в киберспорт, современные проблемы в киберспорте, структура и управление ресурсами в киберспорте, стимулирование потребительского интереса к киберспорту и другие.
«Киберспорт – это быстроразвивающаяся отрасль, которая охватывает бизнес, спорт, физические нагрузки и средства массовой информации и коммуникации. Глубина и широта знаний университета Шенандоа в каждой из этих областей позволяют думать, что мы предложим студентам сильную программу по этой новой дисциплине», – заявил доктор философских наук Эдриан Блосс.
- По прогнозам Goldman Sachs, к 2022 году аудитория киберспорта превысит аудитории НБА и НФЛ.
- У университета Шенандоа есть команда по киберспорту, которая рубится с другими учебными заведениями в Rocket League и Overwatch. В планах – соревнования по League of Legends, CS:GO и другим кибердисциплинам.
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