«Вы – настоящие спортсмены». Премьер-министр Дании положительно отозвался о турнире по CS:GO

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступил с речью на турнире по CS:GO – BLAST Pro Series Copenhagen 2018.

«Все это время вам, вероятно, не раз приходилось объясняться и убеждать людей, что вы не тратите время зря. Но теперь, я надеюсь, дни объяснений закончились. Потому что вы – спортсмены, настоящие спортсмены: вы следуете за своими мечтами и используете свои таланты», – заявил Расмуссен.

Победила на турнире BLAST Pro Series Copenhagen 2018 украинская команда Natus Vincere.

CS:GO – многопользовательская компьютерная игра в жанре трехмерного шутера с видом от первого лица.

За победу на BLAST Pro Series украинская команда получила 125 тысяч долларов.

За турецкую команду по CS:GO сыграл непрофессионал. Он стрелял так плохо, что его обругали свои фаны

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